Sieci 5G i terminale do zastosowań komercyjnych na dużą skalę rozwijają się w tym samym czasie. W erze 3G inteligentne terminale były gotowe do pracy około pięć lat później niż sieci, w 4G ta różnica wynosiła prawie dwa lata. Szybki rozwój ekosystemu doprowadzi do dynamicznego rozwoju 5G. Liczba użytkowników 3G i 4G na całym świecie osiągnęła 500 milionów użytkowników odpowiednio w ciągu dziesięciu i pięciu lat. Szacuje się, że 5G zajmie to tylko trzy lata, podano.

"5G doprowadzi do bezprecedensowo szybkiego rozwoju. Huawei jest oddany idei przyjmowania złożoności i tworzenia prostoty. Chcemy, aby wdrożenie 5G było efektywne i wygodne dzięki systematycznym innowacjom, pomagając 5G wejść na ścieżkę szybkiego rozwoju" - podkreślił dyrektor ds. marketingu Huawei Wireless Solution Peter Zhou, cytowany w komunikacie.

W erze 5G sieci typu multi-RAT (2G/3G/4G/5G) są złożone i trudne w utrzymaniu, co wymaga wysokich kosztów użytkowania i konserwacji (O&M). Dlatego też podstawowe usługi głosowe, IoT i transmisji danych muszą zostać przeniesione do sieci LTE i uczynić LTE nośnikiem podstawowych usług. W przyszłości sieć docelowa będzie ewoluować w kierunku "LTE+NR" i uprościć RAT, podano również.

"Huawei wprowadza na rynek rozwiązanie Super Blade Site. Tradycyjne lokalizacje stają przed wyzwaniami związanymi z dużą powierzchnią postojową, kosztownym wynajmem, wysokim zużyciem energii oraz złożonym systemem O&M. Oprócz rozwiązania tych problemów to nowe rozwiązanie w pełni wykorzystuje istniejące zasoby i poprawia wydajność rozmieszczenia obiektów. Kompleksowa konstrukcja modułowa ułatwia wdrożenie 5G. Powierzchnia postojowa wymagana w przypadku lokalizacji łopatek wynosi zero, co zmniejsza zależność operatorów od podstawowych zasobów. Umożliwia to szybkie wdrożenie systemu 5G i znacznie obniża całkowity koszt utrzymania obiektu" - czytamy dalej.

Huawei zaprezentował serię rozwiązań dla autonomicznych sieci mobilnych, w tym silnik automatyki MBB (MAE) oraz stacje bazowe o dużych możliwościach obliczeniowych. Jako mózg sieci komórkowych, MAE umożliwia przejście z sieci zorientowanych na elementy sieciowe O&M do sieci zorientowanych na scenariusze O&M oraz z prostego zarządzania siecią do konwergencji zarządzania i kontroli sieci. Stacje bazowe, charakteryzujące się dużą mocą obliczeniową i dokładnym zarządzaniem, stale poprawiają wydajność i ułatwiają autonomiczne działanie sieci komórkowych, wskazano.

"Ulepszone usługi mobilne łącza szerokopasmowego (eMBB) są podstawowymi usługami w początkowej fazie 5G. Są one bez wątpienia kontynuacją i rozwinięciem dojrzałych modeli biznesowych 4G. Dla eMBBB podkreśla się następujące trzy formy biznesowe: usługi nieograniczone, bezprzewodowe domowe łącze szerokopasmowe oraz Cloud X. Obecnie 70% operatorów na całym świecie świadczy usługi nieograniczone, a 40% operatorów odnotowało wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU)" - czytamy.

Bezprzewodowe domowe łącze szerokopasmowe udowodniło swój sukces biznesowy w erze 4G. W 2018 r. liczba użytkowników zwiększyła się o około 30 milionów. Ponadto usługi eMBB są stale udoskonalane w erze 5G. Usługi Cloud X, reprezentowane przez Cloud VR/AR, Cloud PC i Cloud Gaming, są połączone z terminalami i chmurą poprzez sieci w celu wdrożenia nowych usług, takich jak inteligentne terminale, broad pipes i aplikacje chmurowe.

W przyszłości 5G umożliwi również cyfryzację we wszystkich branżach, przynosząc przedsiębiorcom więcej miejsca do pracy. Obecnie Huawei współpracuje z ponad 280 partnerami na całym świecie w celu aktywnego odkrywania Internetu Pojazdów (IoV), połączonych dronów oraz inteligentnej produkcji poprzez X Labs, podsumowano.

Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.