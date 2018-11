Mucha powiedział też w środę w Radiu Zet, że jeżeli prezydent Andrzej Duda uzna, że jest taka potrzeba, to może zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego ws. Ukrainy. We wtorek lider PO Grzegorz Schetyna zwrócił się do prezydenta o jak najszybsze zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie po ataku sił rosyjskich na okręty ukraińskie.

"Oczywiście, że będziemy Ukrainę wspierać i będziemy liderem wspierania Ukrainy przy założeniu też takim, że w interesie wszystkich jest deeskalacja tego konfliktu, rozwiązanie go na gruncie negocjacji i rozmów" - mówił Mucha.

"Jeżeli chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, pan prezydent ma tego rodzaju kompetencje, żeby RBN zwołać. Jeżeli uzna, że jest taka potrzeba, może Radę zwołać" - oświadczył wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Mucha ocenił, że sytuacja jest dynamiczna. "Ja bym niczego nie wykluczał, jeżeli chodzi o działania ze strony pana prezydenta"- zaznaczył.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta zapewnił, że sprawy Ukrainy nikt nie lekceważy. "Będziemy konsekwentnie wspierać Ukrainę, tak jak ją wspieramy na forum międzynarodowym. Nie ma zgody na aneksję Krymu, nie ma zgody na blokadę Cieśniny Kerczeńskiej i nie ma zgody na incydenty rosyjskie na morzu Azowskim" - podkreślił Mucha.

Pytany, czy prezydent wybiera się w najbliższym czasie na Ukrainę, Mucha powiedział: "Też tego bym nie wykluczał. Jeżeli będzie tego rodzaju potrzeba, czy tego rodzaju okoliczności, które będą uzasadniały tego rodzaju zachowanie pana prezydenta, też bym tego nie wykluczał".

"Natomiast to jest sytuacja tego rodzaju, że pan prezydent absolutnie obserwując sytuację, monitorując sytuację, zapewniając wsparcie stronie ukraińskiej - najlepiej świadczy o potrzebie tego wsparcia rozmowa pana prezydenta Poroszenki z panem prezydentem Dudą - będzie reagował adekwatnie do okoliczności" - zaznaczył Mucha.

Ukraina ogłosiła w poniedziałek stan wojenny w części kraju po zaatakowaniu w niedzielę przez Rosję trzech okrętów ukraińskiej marynarki wojennej w Cieśninie Kerczeńskiej między Morzem Czarnym a Azowskim. W wyniku zdarzenia rannych zostało kilku ukraińskich marynarzy. Ukraińskie jednostki zostały ostrzelane i przejęte przez rosyjskie oddziały specjalne i obecnie znajdują się w porcie w Kerczu na kontrolowanym przez Rosję Krymie.

Ukraina ogłosiła w poniedziałek stan wojenny w części kraju po zaatakowaniu w niedzielę przez Rosję trzech okrętów ukraińskiej marynarki wojennej w Cieśninie Kerczeńskiej między Morzem Czarnym a Azowskim. W wyniku zdarzenia rannych zostało kilku ukraińskich marynarzy. Ukraińskie jednostki zostały ostrzelane i przejęte przez rosyjskie oddziały specjalne i obecnie znajdują się w porcie w Kerczu na kontrolowanym przez Rosję Krymie.