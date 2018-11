Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, Chrzanowski w marcu 2018 roku miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. Te same informacje opublikował także "Financial Times". Na środę rano do KPRM Chrzanowskiego wezwał premier Mateusz Morawiecki, żądając od szefa KNF natychmiastowych wyjaśnień. Szef rządu zlecił jednocześnie prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji. Po południu we wtorek Chrzanowski poinformował, że składa dymisję z pełnionej przez siebie funkcji.

Odnosząc się do tych wydarzeń we wtorek na Facebooku Zandberg ocenił, że dymisja szefa KNF "nie wystarczy". "Trzeba naprawić instytucję nadzoru nad bankami. Nagrania, które ujawniły dziś Financial Times i Wyborcza, pokazały niestety państwo przegniłe do kości" - stwierdził polityk.

"PiS obiecywał, że pogoni złodziei. Ale po trzech latach świetnie widać, że nic takiego się nie stało. Polityczna korupcja kwitnie. Jest tylko jeden sposób, żeby zmienić ten system. Powinniśmy zamknąć obrotowe drzwi pomiędzy bankami a władzą polityczną" - uważa Zandberg.

Zwrócił w tym kontekście uwagę, że poprzedni szef KNF Andrzej Jakubiak 3 miesiące po odejściu ze stanowiska "był już dyrektorem jednego z banków prywatnych". "Obecny szef KNF, załatwiając kontrakt koledze, też mościł sobie przecież miejsce w sektorze prywatnym. W rozmowie słyszymy o kolejnych urzędnikach, którzy przechodzą z KNF do banków. To dzieje się cały czas. Te transfery to kpina z niezależności nadzoru" - napisał Zandberg.

Według polityka Partii Razem odpowiedzią na zjawiska, które pokazały opisane przez media nagrania, powinny być zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. "Po zakończeniu pracy nadzorczej w KNF powinien obowiązywać kilkuletni zakaz obejmowania kierowniczych stanowisk w bankach" - zaproponował.