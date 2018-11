Rzeczniczka rządu zapraszała w piątek w radiowej Trójce do udziału w wydarzeniach z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanych przez Kancelarię Premiera. Jak mówiła, w niedzielę 11 listopada w ogrodach kancelarii odbędzie się piknik rodzinny, a ulicami stolicy przejdzie Biało-Czerwony Marsz. Na wieczór zaplanowano pokaz fajerwerków.

"Wydarzeń jest bardzo dużo, bo mamy również festyn dla niepodległej na Krakowskim Przedmieściu, mamy festiwal pieśni, już 10 (listopada) na Stadionie Narodowym PGE" - wyliczała.

"Z tego, co wiem, pociągi do Warszawy nie mają już wolnych miejsc, to cieszy" - oświadczyła Kopcińska. Zdaniem rzeczniczki rządu, najważniejsze jest, aby "w tym szczególnym dla Polski dniu wszyscy byli razem, zjednoczeni".

Kopcińska była pytana o negocjacje pomiędzy rządem a organizatorami Marszu Niepodległości ws. marszu 11 listopada. "Zawsze jesteśmy gotowi do rozmów i rozmawiamy ze wszystkimi środowiskami, które są zainteresowane dialogiem i wypracowaniem jak najlepszych rozwiązań" - mówiła.

"Głęboko wierzę, że w tym szczególnym dniu dla wszystkich patriotów, dla tych wszystkich, którzy kochają naszą ojczyznę, uczczenie tego szczególnego święta stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, będzie wyrazem zjednoczenia, oddania hołdu naszym przodkom, pokazaniem przyszłym pokoleniom, że potrafimy docenić, jak wielką wartością jest niepodległe państwo polskie" - podkreśliła Kopcińska.

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, po tym gdy w środę prezydent Warszawy zakazała organizacji w stolicy Marszu Niepodległości, ustalili, że 11 listopada w Warszawie zostanie zorganizowany "wspólny biało-czerwony marsz". Marsz zapowiedziany po spotkaniu prezydenta i premiera - zgodnie z ustaleniami - będzie miał charakter uroczystości państwowej, organizowany będzie przez rząd, a objęty patronatem przez prezydenta; marsz ma się rozpocząć o godz. 15 na rondzie Dmowskiego.

W czwartek rano organizatorzy Marszu Niepodległości odwołali się do sądu od decyzji prezydent Warszawy o zakazie organizacji tego marszu, a wieczorem tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił tę decyzję. Ratusz złożył zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie.

W piątek odbywają się rozmowy między stroną rządową a stowarzyszeniem, które jest organizatorem obywającego się od kilku lat w Warszawie 11 listopada Marszu Niepodległości.