Test KSeF i zawirowania w fakturowaniu

Nowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zadebiutował 1 lutego, jednak już kolejnego dnia przedsiębiorcy napotkali na problemy z Profilami Zaufanymi, utrudniającymi logowanie do systemu. Chociaż Ministerstwo Cyfryzacji szybko rozwiązało problem, wielu przedsiębiorców nadal korzysta z tradycyjnych metod fakturowania, obawiając się trudności i niewydolności nowego systemu. W międzyczasie Ministerstwo Finansów stara się zachęcać firmy do jak najszybszego przejścia na KSeF.

Efekty nominacji Kevina Warsha jako szefa Fed

Nominacja Kevina Warsha na przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej wywołała natychmiastowe reakcje na rynkach finansowych, z gwałtownym umocnieniem dolara i rekordowym spadkiem cen złota. Decyzja ta może wpłynąć na przyszłą politykę monetarną USA, a eksperci spekulują, czy Warsh będzie działał zgodnie z oczekiwaniami prezydenta Trumpa, czy raczej obroni niezależność Fed. Ogłoszenie tej nominacji znacząco wstrząsnęło rynkami metali szlachetnych, a także wywarło wpływ na warszawską giełdę.

Rada Prawno-Gospodarcza DGP w działaniu

Z inicjatywy Dziennika Gazety Prawnej powstała Rada Prawno-Gospodarcza, której celem jest obrona jakości polskiego prawa i zapewnienie lepszej współpracy między rządem a przedsiębiorcami. W pierwszym spotkaniu Rady dyskutowano o braku dialogu społecznego i zaproponowano reformy, które mają wzmocnić wpływ biznesu na proces legislacyjny w Polsce. Rada dąży do stworzenia bardziej przewidywalnego i stabilnego otoczenia prawno-biznesowego.