O tym, że nie będzie przesunięcia terminu wyznaczonego na 1 kwietnia br., resort finansów poinformował w odpowiedzi na pytanie DGP. Eksperci uważają, że to słuszna decyzja. Przesunięcie spowodowałoby więcej zamieszania niż korzyści – mówią.
Nadal natomiast nie można zgłaszać "scamowych faktur" w KSeF. O problemie zrobiło się głośno, gdy w sieci pojawił się filmik
, na którym osoba kupująca w aptece prezerwatywy zażądała wystawienia faktury w KSeF na dane Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Również przed wejściem w życie obowiązkowego KSeF można było wystawić faktury na dane innego przedsiębiorcy, ale nie wpływały one do księgowości rozliczającej podatnika VAT. Teraz ofiarą scamu może paść każdy przedsiębiorca.
MF zapewniało, że już 1 lutego 2026 r. w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 pojawi się przycisk, który pozwoli zgłosić fiskusowi otrzymanie oszukańczej faktury. Takiej funkcjonalności nie ma jednak ani w aplikacji, ani w interfejsie KSeF.
CZYTAJ WIĘCEJ:
1 kwietnia pewny. Sprawdź, kogo obejmie KSeF za dwa miesiące
Wynajmujesz prywatny majątek? Zobacz, czy będziesz musiał wystawiać faktury w KSeF
Nadal nie można zgłaszać faktur scamowych w KSeF
O KSeF także w Tygodniku Podatki i Księgowość
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję