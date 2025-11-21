Generał broni Krzysztof Król, asystent szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły, został zapytany o zapowiedzianą w środę operację „Horyzont”, w ramach której wojsko wesprze służby w ochronie infrastruktury krytycznej, w tym przede wszystkim kolei, która w ostatnich dniach stała się przedmiotem aktów dywersji. Operacja ma się rozpocząć w piątek, 21 listopada, będzie w niej zaangażowanych – zależnie od potrzeb – nawet 10 tys. żołnierzy różnych formacji Wojska Polskiego. W planach jest także m.in. uruchomienie aplikacji do zgłaszania podejrzanych sytuacji.

Gen. Król, który był w czwartek gościem debaty PAP i Związku Banków Polskich o współpracy sektora bankowego i obronnego, podkreślił w rozmowie z PAP, że wszyscy żołnierze muszą być i są przygotowani na wszelkiego rodzaju scenariusze. To jest częścią naszego profesjonalizmu wojskowego – powiedział generał.

Operacja Horyzont. Kto będzie działać poza wojskiem?

Jak wskazał, w misję zaangażowane są – poza wojskiem – także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. – Wszyscy uczestniczymy w tym jako jedno państwo i instytucje mundurowe, zabezpieczając i przygotowując zabezpieczanie infrastruktury krytycznej – zaznaczył.

Generał zwrócił uwagę, że linii kolejowych w Polsce jest bardzo dużo i wojsko nie jest w stanie zabezpieczyć każdego odcinka. – Musimy definiować te obszary, które są najbardziej krytyczne, z jednej strony ze względu na zapewnienie ciągłości funkcjonowania naszego państwa w wymiarze ekonomicznym, a z drugiej także w wymiarze bezpieczeństwa transportów wsparcia dla Ukrainy – wskazał.

Czym będzie zajmować się wojsko

Według generała wojsko będzie się skupiać na zaznaczeniu swojej obecności w kluczowych miejscach – np. na najważniejszych węzłach komunikacyjnych, których monitorowanie będzie priorytetem. Wskazał, że w misję zaangażowani będą żołnierze de facto ze wszystkich rodzajów wojsk, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także wojsk inżynieryjnych czy dronowych.

– Ja jestem przykładem generała-żołnierza wojsk inżynieryjnych. My jako saperzy jesteśmy w stanie np. wesprzeć prace planistyczne w zakresie oceny, czy dany obiekt jest rzeczywiście krytyczny, i na co należy w szczególności zwrócić uwagę – zauważył generał.

Z drugiej strony, jak wskazał, ważną rolę odegrają niedawno powołane wojska systemów bezzałogowych, czyli tzw. wojska dronowe, które zaangażują do patrolowania linii kolejowych swoje rozpoznawcze bezzałogowce. – One bez konieczności fizycznej obecności naszego personelu będą w stanie przekazywać informacje dot. aktualnego stanu infrastruktury krytycznej – podkreślił gen. Król.

Poza tym – jak mówił – w planach są również piesze patrole żołnierzy, wspólne z funkcjonariuszami innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. – Patrole będą nie tylko na samych szlakach, ale także na węzłach komunikacyjnych, i, jak myślę, także na niektórych dworcach – powiedział gen. Król. Wskazał na przykład Francji i Belgii, które po tragicznych zamachach terrorystycznych rozmieszczały uzbrojonych żołnierzy w miejscach publicznych największych miast.

– Do pewnego stopnia nasza operacja będzie wyglądała w taki sposób. Musimy pokazać, że wojsko jest gotowe również do zapewnienia bezpieczeństwa tej krytycznej infrastruktury kolejowej, a także drogowej – powiedział generał.

– Musimy być po prostu widoczni. Ta widoczność jest także elementem całej tej operacji, ponieważ jej celem jest przede wszystkim zapobieganie i odstraszanie ewentualnych terrorystów finansowanych i motywowanych przez naszych adwersarzy ze wschodu, żeby nie dopuszczać do jakichkolwiek ataków na naszą infrastrukturę – zaznaczył gen. Król.

Do dwóch aktów dywersji doszło w ostatnich dniach na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk. W miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura stawia w tej sprawie zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy: Ołeksandrowi K. (39 lat) oraz Jewhenijowi I. (41 lat). Dotyczą one dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.