Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gruzji potwierdziło katastrofę samolotu, który leciał z Azerbejdżanu do Turcji, podając, że rozbił się on „około 5 kilometrów od granicy Gruzji” z Azerbejdżanem.

Gruzja: katastrofa samolotu

Na pokładzie maszyny typu Lockheed C-130 Hercules znajdowało się 20 osób, w tym załoga. Wszyscy zginęli. Przyczyna katastrofy nie jest znana.

Służby tureckie i gruzińskie rozpoczęły w środę rano inspekcje na miejscu katastrofy w gminie Sighnaghu w obwodzie Kachetia na wschodzie Gruzji.

- Nasi bohaterscy towarzysze broni zginęli męczeńską śmiercią 11 listopada 2025 roku, kiedy nasz wojskowy samolot transportowy C-130, który wystartował z Azerbejdżanu, w drodze do naszego kraju rozbił się w pobliżu granicy Gruzji z Azerbejdżanem – powiedział minister obrony Turcji Yasar Guler w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Przywódcy Azerbejdżanu i Gruzji, a także sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, złożyli kondolencje.

„Jesteśmy głęboko zasmuceni informacją o katastrofie jednego z naszych samolotów wojskowych C-130. Niech Bóg zmiłuje się nad naszymi męczennikami” - oświadczył w komentarzu do wydarzenia turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Jak dotąd nie potwierdzono ofiar śmiertelnych wypadku.