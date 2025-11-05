Choć premier Donald Tusk dużo mówi o konieczności repolonizacji gospodarki, to w przypadku wielkich inwestycji energetycznych różnie z tym wychodzi. Latem Enea podpisała z wolnej ręki z turecką firmą Çalık Enerji kontrakt wart aż 6,4 mld zł na budowę bloków gazowych w Kozienicach. Spółka zdecydowała się na ten ruch, bo – jak twierdziła – do dwóch wcześniejszych przetargów nikt się nie zgłosił.

Wiosną inny państwowy koncern, Gaz-System, zawarł zaś wartą 1,1 mld zł umowę na realizację terminalu gazowego FSRU w Gdańsku z turecką firmą GAP, która należy do tego samego właściciela, co wykonawca w Kozienicach, czyli do koncernu Çalık Holding. Teraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa obawia się, że w wypadku kolejnej kilkumiliardowej inwestycji Enei – na budowę bloków gazowo-parowych w Elektrowni Połaniec – rodzime firmy znowu mogą być odsunięte od zlecenia, a kontrakt przypadnie wykonawcy spoza Unii Europejskiej. Mamy tam sytuację podobną jak w Kozienicach; do przetargu nikt się nie zgłosił, co PZPB tłumaczy wygórowanymi warunkami i krótkim terminem na składanie ofert.