"Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku zdrowia pokrzywdzonej. Czyn ten zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności" – poinformował PAP w czwartek rzecznik kołobrzeskiej policji Tomasz Kwaśniak.

Prokuratura dopiero będzie decydować o tym, czy wnieść do sądu wniosek o tymczasowy areszt.

Podejrzany, mieszkaniec powiatu kołobrzeskiego, został zatrzymany przez policję w środę. Według wstępnych ustaleń dochodzenia wynika, że do przypadkowego postrzelenia kobiety doszło podczas trwającego w okolicy polowania.

Kobieta we wtorek ok. godz. 22 przejeżdżała samochodem przez miejscowość Bezpraw, gdy karoserię jej samochodu przebiła kula i raniła obie jej nogi. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, w którym nadal pozostaje. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak poinformował PAP rzecznik kołobrzeskiej policji, badania lekarskie potwierdziły, że obrażenia, które odniosła mają charakter ran postrzałowych.(PAP)

autor: Inga Domurat