W czwartek w Sejmie zebrał się XXIV Sejm Dzieci i Młodzieży. Hasło tegorocznej sesji to "Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej".

Ścigaj, na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu, zwróciła się z apelem do wszystkich kandydatów na burmistrzów i prezydentów miast w wyborach samorządowych, aby "wychodzili młodym na przeciw" i w swoich programach wprowadzili e-voting. "Aby umożliwić młodzieży aktywny udział i współdecydowanie" - wskazała. Dzięki e-votingowi mieszkańcy mogliby decydować o najważniejszych sprawach w swoich miastach.

Według Ścigaj, młodzi oczekują e-votingu, a politycy powinni młodzieży "służyć". "Prosimy wszystkich o to, aby e-voting stał się takim sztandarowych postulatem wszystkich kandydatów, tak jak to jest w przypadku Kukiz'15" - podkreśliła posłanka.

Poseł Kukiz'15 Józef Brynkus mówił, że "trzeba się cieszyć, że młodzi mają prawo do tego, żeby się wypowiedzieć". "Ale dobrze by było też ich słuchać, po to, żeby mandat posła rzeczywiście był takim mandatem dającym mu uprawnienia" - zaznaczył. Jego zdaniem, "przez ostatnie lata doprowadzono do upadku rangi posła". "Poseł praktycznie nic nie znaczy i to jest bardzo złe. Młodzi ludzie chcą reprezentować naród i oczekują od nas rządzących, czy kierujących państwem, żebyśmy stworzyli im ku temu warunki. Z przykrością trzeba stwierdzić, że rządząca koalicja tego nie robi" - mówił Brynkus.

Julia Duras z Młodych Kukiz'15 zaapelowała do rządu, aby "realizował swoje obietnice". "Dzisiaj pewnie będziemy słyszeć wielokrotnie, jacy to jesteśmy wspaniali, że to my jesteśmy przyszłością narodu. W takim razie - drogi rządzie - zadbajcie o nas, żebyśmy nie wyjeżdżali za granicę" - oświadczyła.

Organizatorami XXIV sesji SDiM poza Kancelarią Sejmu są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

XXIV SDiM miał się odbyć - jak poprzednie sesje - 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka, ale został przeniesiony na wrzesień m.in. z uwagi na trwającą wówczas w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. W reakcji na tę decyzję marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 1 czerwca zorganizowano alternatywne posiedzenie pod zmienioną nazwą - Parlament Dzieci i Młodzieży - w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.