"Po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Izraela Benjamina Netanjahu, do którego doszło na marginesie szczytu ONZ w Nowym Jorku, dialog polsko-izraelski będzie kontynuowany na poziomie doradców ds. bezpieczeństwa narodowego obu państw" – powiedział Soloch w czwartek PAP.

Poinformował, że - zgodnie z tym ustaleniem – uda się do Izraela 15-16 października br. na zaproszenie doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Meira Ben-Shabbata. "Rozmowy w Tel Awiwie będą także wznowieniem konsultacji w formule Polsko-Izreaelskiego Dialogu Strategicznego, które po raz ostatni odbyły się 7 listopada 2017 r. w Warszawie" - dodał.

Tematem rozmów szefa BBN w Izraelu będą dwustronne relacje oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie. "Jest to szczególnie istotne w kontekście zgłoszenia przez Polskę gotowości do wzięcia udziału w operacji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych UNDOF na Wzgórzach Golan, o co apelował prezydent Andrzej Duda" – zaznaczył szef BBN.

W środę w Nowym Jorku Duda ocenił, że jeżeli w relacjach polsko-izraelskich "były jakiekolwiek zachwiania, to one dawno już nie mają miejsca".

Planowana na początek lutego br. wizyta Solocha w Izraelu została przełożona w związku z nowelizacja ustawy o IPN która wprowadzała kary grzywny lub więzienia do lat trzech za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką.

Nowelizacja wywołała sprzeciw m. in. w USA oraz ze strony władz Izraela i żydowskiej diaspory. Administracja amerykańska zaapelowała o przeanalizowanie ustawy pod kątem wolności słowa. 6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację i skierował ją, w trybie kontroli następczej, do TK, aby Trybunał zbadał, czy znowelizowana ustawa nie ogranicza w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz aby przeanalizował kwestię tzw. określoności przepisów prawa.

27 czerwca Sejm uchwalił, Senat przyjął bez poprawek, a prezydent podpisał kolejną nowelizację ustawy o IPN. uchyliła ona artykuły grożące karami obywatelom polskim i cudzoziemcom - "niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu". W czerwcowej nowelizacji uznano, że efektywniejszym sposobem ochrony dobrego imienia RP będzie droga cywilnoprawna.

Tego samego dnia premierzy Polski i Izraela Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanjahu podpisali wspólną deklarację, w której podkreślono m.in. brak zgody na przypisywanie Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa nazistów i ich kolaborantów. Deklaracja zawiera też potępienie przez oba rządy wszelkich form antysemityzmu i odrzucenie antypolonizmu oraz innych negatywnych stereotypów narodowych.