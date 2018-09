„Jestem gotów zrobić wszystko, by nasze relacje były rzeczywiście braterskie, by się umacniały, by doszło do pełnej integracji gospodarczej, a także rozwijał się – w tych sferach, w których jest to możliwe – sojusz polityczny” - powiedział dziennikarzom Michaił Babicz, cytowany przez agencję BiełTA. Dodał, że państwo związkowe, które tworzą Rosja i Białoruś, powinno zostać napełnione konkretną treścią, by nie było „wirtualnym projektem”.

Rosyjski dyplomata zapewnił również, odnosząc się do piątkowych rozmów w Soczi prezydentów Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki, że „nie pozostawiły one nierozwiązanych kwestii”.

„Wszystkie sprawy mają swoje rozwiązanie; jest ono konstruktywne i pozytywne. Z naszymi partnerami – rosyjskimi i białoruskimi – zrobimy wszystko, by te porozumienia zostały zrealizowane” – powiedział Babicz.

O swojej misji dyplomatycznej mówił nie jako o nowym etapie, lecz „kontynuacji tej wspólnej pracy, która była prowadzona przez długie lata”.

Wcześniej media w Rosji i na Białorusi spekulowały, że nominacja Babicza - wywodzącego się ze struktur siłowych, w tym służb specjalnych, a w przeszłości pełniącego m.in. funkcję premiera rządu Czeczenii – to zapowiedź zmiany polityki Moskwy wobec Mińska na bardziej kategoryczną.

„Nie wybieramy między Wschodem a Zachodem” – mówił podczas uroczystości Łukaszenka. „Białoruś chce budować wyłącznie równoprawne relacje polityczne i wzajemnie korzystne gospodarczo. Chcemy dialogu bez nacisków i przymuszania, bez podwójnych standardów i ingerencji w sprawy wewnętrzne suwerennych państw” – dodał, przypominając, że Białoruś prowadzi politykę „pokojową i wielowektorową”.

Jednocześnie, mówiąc o „naszej bratniej” Rosji, podkreślił, że Białoruś łączą z nią szczególne więzy. „To nasz partner strategiczny. Opierając się na wspólnocie historycznej, razem budujemy godną przyszłość dla naszych bratnich narodów” - zapewniał.

We wtorek Łukaszenka przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów 12 krajów: Rosji, Argentyny, Bośni i Hercegowiny, Węgier, Indii, Jordanii, Iraku, Meksyku, Panamy, Portugalii, Arabii Saudyjskiej i Sudanu.