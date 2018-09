Szef sztabu PiS do PO: Co z waszymi obietnicami z lat 2007-2015

Z pytaniem co z ich obietnicami złożonymi w latach 2007-2015 - zwrócił się w sobotę szef sztabu PiS Tomasz Poręba do polityków PO. Jak zapowiedział, w sobotę PiS we wszystkich województwach zorganizuje konferencje, na których mają padać pytania do PO m.in. o niezrealizowane inwestycje.