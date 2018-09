Morawiecki: Zatrzymanie Przywieczerskiego to konsekwencja naszych działań

Jest to nasze zwycięstwo, jest to konsekwencja naszych działań, rozliczanie tych wielkich afer - tak premier Mateusz Morawiecki w trakcie streamupa - spotkania z dziennikarzami transmitowanego na żywo, odniósł się do zatrzymania Dariusza Przywieczerskiego.