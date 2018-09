Podczas powołania Spychalskiego na funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Prezydent Duda zwrócił się do mediów. "Chcę od razu wyjaśnić mediom, ja nie traktuję pana ministra jako rzecznika prezydenta w pełnym tego słowa znaczeniu. Trochę zmieniamy to w stosunku do funkcji, którą określiliśmy dla ministra Krzysztofa Łapińskiego" - Oświadczył prezydent.

"Wracam w związku z tym do pewnego modelu, który był przyjęty przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, chcę się na tym modelu wzorować ponieważ widziałem jego funkcjonowanie z bliska i kto wie, czy nie jest on modelem lepszym" - dodał.

Prezydent Duda tłumaczył, że chce, by "w Kancelarii Prezydenta było kilku ministrów, którzy w mediach będą pełnili te role czołowe, (...) którzy będą reprezentowali prezydenta w mediach".

W tym kontekście wskazał trzech ministrów, którzy "w tym ujęciu będą mieli znaczenie podstawowe". "Będzie to pan minister Błażej Spychalski, będzie to nadal minister Paweł Mucha i będzie to minister Krzysztof Szczerski. Każdy oczywiście przede wszystkim w ramach swojej specjalizacji w Kancelarii Prezydenta" - poinformował.

"Zapowiadam państwu z góry, że to tych trzech przede wszystkim ministrów będzie teraz mnie i urząd prezydenta RP reprezentowało w mediach" - dodał.