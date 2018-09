Rzecznik podkreślił, że dzięki specjalistycznym szkoleniom, żołnierze zdobędą umiejętności nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, które są wymagane do zajmowania stanowisk służbowych.

Przypomniał, że żołnierze odbyli już roczne szkolenia indywidualne. „Odbyli też czternastodniowe ćwiczenia zintegrowane na poligonie w Nowej Dębie. Teraz nasza brygada

rozpoczyna kolejny etap szkolenia, jakim jest nauka i kształtowanie umiejętności specjalistycznych. Jest to drugi rok szkolenia, który wchodzi w skład trzyletniego cyklu” – dodał Sura.

Wyjaśnił, że terytorialsi będą ćwiczyć w swoich rejonach odpowiedzialności oraz na najbliżej położonych garnizonowych ośrodkach szkolenia.

„Dowódcy pododdziałów w czasie ćwiczeń mają możliwość wykorzystania Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, w skład których wchodzą byli żołnierze wojsk specjalnych. Dodatkowo żołnierze naszej brygady, którzy zajmują specjalistyczne stanowiska służbowe, kierowani będą do Centrów Szkolenia, w których nabywać będą umiejętności potrzebnych na polu walki” – zaznaczył.

Pełny cykl szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej składa się z trzech etapów. Każdy z nich trwa rok.

Pierwszy etap to szkolenie indywidualne. Jak powiedział rzecznik, stanowi rodzaj selekcji na kolejne etapy i ma być bazą dydaktyczną z zakresu pomocy medycznej, znajomości zasad działania żołnierza na polu walki i wiedzy teoretycznej. Podczas tego szkolenia wykorzystuje się także platformę e-learningową.

Kolejny etap szkolenia skupia się na przydziale żołnierza do konkretnej specjalności wojskowej pełnionej w pododdziale, np. saper, medyk czy radiotelefonista. „Ten rok w nomenklaturze wojskowej nazywa się etapem szkolenia specjalistycznego. Podczas tego szkolenia żołnierze przygotowywani są do zadań w konkretnej funkcji pełnionej w sekcji, plutonie czy kompanii. To właśnie na tym etapie żołnierze zdobywają liczne uprawnienia, które będą mieli szansę wykorzystać także na rynku cywilnym, wspomagając społeczność lokalną” – powiedział.

Ostatnią częścią cyklu jest szkolenie „zgrywające pododdziały”, w czasie których - jak podkreślił Sura - dominuje przede wszystkim nauka pracy w zespole. „Po zakończeniu trzyletniego szkolenia żołnierze WOT osiągną tzw. status +combat ready+, czyli pełną gotowość bojową” – dodał rzecznik podkarpackiej brygady.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. "Pług" powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku. Brygada liczy obecnie ok. 3,5 tys. żołnierzy.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest ochrona i wspieranie społeczności lokalnej w czasie wojny, kryzysu oraz w obliczu zagrożeń niemilitarnych, takich jak np. katastrofy i klęski żywiołowe.

Formowanie WOT w Polsce rozpoczęło się na początku 2017 r. Koncepcja przewiduje sformowanie 17 Brygad Obrony Terytorialnej - dwóch w woj. mazowieckim i po jednej w pozostałych województwach. (PAP)

autor: Wojciech Huk