"Chcemy, by goście grudniowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach mieli możliwość korzystania z usługi car-sharingu opartej całkowicie o samochody elektryczne. W dłuższej perspektywie dążymy do tego, by Tauron oferował zewnętrznym podmiotom budowę infrastruktury oraz kompleksowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne dla rozwoju elektromobilności" – zadeklarował, cytowany w piątkowym komunikacie spółki, prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Na tworzony przez grupę w stolicy Górnego Śląska system 22 terminali złożą się cztery stacje szybkiego ładowania (DC) oraz 18 stacji ładowania przyspieszonego (AC). Ponadto, w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miasta, w Katowicach powstanie kolejnych 30 stacji ładowania, a operatorem 20 z nich będzie Tauron. Grupa traktuje system ładowarek i sprzężoną z nim usługę car-sharingu jako pilotaż, służący zebraniu doświadczeń w tej dziedzinie, aby móc ją rozwijać.

W Katowicach będą testowane samochody pięciu najpopularniejszych w Polsce marek samochodów elektrycznych, a także ładowarki różnych producentów. Taki układ umożliwi sprawdzenie działania całego systemu w różnych konfiguracjach oraz pozwoli ocenić faktyczny wpływ wykorzystania samochodów elektrycznych na pracę sieci elektroenergetycznych.

"Zebrane doświadczenia mają pomóc w przygotowaniu się do efektywnej współpracy z samorządami, a równoległy rozwój infrastruktury i usług wypożyczania pojazdów elektrycznych to próba rozwiązania dylematu, co ma powstać najpierw: rynek czy infrastruktura" - wyjaśnił prezes spółki Magenta z grupy Tauron Michał Koszałka.

Tauron chce angażować się w przedsięwzięcia w sferze elektromobilności. Podczas zakończonego w czwartek w Krynicy Zdroju 28. Forum Ekonomicznego grupa podpisała list intencyjny z portem lotniczym w Balicach, dotyczący rozwoju odpowiedniej infrastruktury. Przy krakowskim lotnisku jeszcze w tym roku powstanie stacja szybkiego ładowania o mocy powyżej 50 kW, umożliwiająca naładowanie standardowego auta elektrycznego w pół godziny. Z infrastruktury będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa, a także kierowcy podróżujący przebiegającą w pobliżu lotniska autostradą A4.

Za działania w sferze elektromobilności w grupie Tauron odpowiada spółka Magenta, wyspecjalizowana w budowie i eksploatacji stacji ładowania pojazdów. Spółka ta powstała w ub. roku z myślą o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań produktowych i modeli biznesowych. (PAP)

autor: Marek Błoński