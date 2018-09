We wtorek rozpoczęło się w Krynicy XXVIII Forum Ekonomiczne, które potrwa do 6 września. Wśród gości tegorocznego forum jest m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Jakubiak zapytany w "Trójce", czy w Krynicy można się dowiedzieć, czy sprawy polskie w gospodarce idą w dobrym kierunku, stwierdził, że był zaproszony na jeden z paneli forum, ale odwołał swą wizytę. "(Organizatorzy forum) chwalą się, że są tam setki paneli, dyskusji, ale ja nie wiem, czy to coś zmieni" - dodał Jakubiak, który jest też wiceprzewodniczącym sejmowej komisji śledczej ds wyłudzeń VAT.

"W sumie cała ta dyskusja kończy się na biurku u pana premiera Morawieckiego, który postanowił akurat przekonywać wszystkich, że mały ZUS ma wielki wpływ na naszą działalność gospodarczą. Mały ZUS, który dotyczy przychodów do 5 tys. brutto. Kwota wolna od podatku 8 tys., ale dla tych, którzy 500 zł miesięcznie zarabiają itd. Dla mnie to jest czysty PR" - powiedział poseł Kukiz'15.

Wprowadzenie mniejszego ZUS dla małych firm było jednym z pięciu projektów rządowych zapowiedzianych przez szefa rządu na konwencji PiS w kwietniu. W połowie sierpnia prezydent podpisał odpowiednie zmiany w prawie, prowadzące do zmniejszenia proporcjonalnie do przychodu składek ZUS dla drobnych przedsiębiorców. "Mały ZUS" ma objąć ok. 175 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Jakubiak został zapytany też Trójce o opinie niektórych ekonomistów, że nadciąga kolejny kryzys. Poseł Kukiz'15 przyznał im rację.

"Ile można wydawać? Ja cały czas mówię: najpierw zarabiamy, potem wydajemy, a tutaj jest tak, że znaleźli sobie wytrych w postaci uszczelniania VAT-u. Zobaczymy, jak to jest uszczelniane. Zaraz komisja (ds. wyłudzeń VAT) ruszy z przesłuchaniami. Z tego co ja już wiem, to nie jest tak wesoło, jak pan premier opowiada, że to wszystko sfinansujemy" - powiedział Jakubiak.

Pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds VAT odbyło się pod koniec lipca. Z kolei pod koniec sierpnia komisja wezwała pierwszych pięciu świadków: Witolda Modzelewskiego, Jana Vincenta-Rostowskiego, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Andrzeja Seremeta.