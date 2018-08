W niemieckiej telewizji publicznej ZDF Juncler podkreślił, że UE nie pozwoli nikomu określać swojej polityki handlowej. Jeśli Waszyngton postanowił nałożyć cła na produkowane w Europie samochody, "to my również to zrobimy" - powiedział.

Serwis Bloomberg News poinformował, że Trump odrzucił w czwartek unijną ofertę wyeliminowania ceł na samochody i oświadczył, że polityka handlowa UE "jest prawie tak zła jak (polityka) Chin".

Juncker przypomniał, że w lipcu wynegocjował z Trumpem "zawieszenie broni". Reuters odnotowuje, że Trump zgodził się powstrzymać nałożenie 25-procentowego cła na samochody na czas, kiedy USA i UE rozmawiają na temat redukcji innych barier handlowych, ale że "przedstawiciele władz USA są coraz bardziej sfrustrowani powolnymi postępami" tych rozmów. (PAP)