"Niesłychanie istotne jest to, żeby inwestować w człowieka. Skupić się również na tym, żeby wyrównywać szanse. W Warszawie jest to sprawa niesłychanie istotna, żeby pomagać rodzinom" - podkreślił Trzaskowski na konferencji prasowej zorganizowanej przy zajezdni autobusowej Stalowa na Pradze Północ.

Jak dodał, jedną z najważniejszych dla rodzin kwestii są potrzeby mieszkaniowe i "znalezienie swojego miejsca w Warszawie", o których m.in. mówi akcja "Twój Dom Warszawa" w ramach programu "Wspieramy Rodziny".

"Najważniejsza sprawa to tanie mieszkania na wynajem. Chcemy, żeby Warszawa, samo miasto budowało 1500 mieszkań rocznie na tańszy wynajem" - zadeklarował polityk. Jak zauważył, "koszt wynajęcia 1m kw. będzie wynosił ok. 25 zł czyli o połowę mniej niż na rynku". "W praktyce do mieszkania o średniej wielkości 50m kw. miasto będzie dopłacało ok. 1000zł" - zaznaczył.

Podkreślił też, że zajezdnia autobusowa, przy której odbywała się konferencja będzie przeniesiona na Białołękę. "Dokładnie w tym miejscu powstaną mieszkania na wynajem" - zapowiedział Trzaskowski. Dodał też, że "wsparcie dla mieszkańców będzie udzielane za pomocą kredytów i samego wkładu zainteresowanych, dzięki czemu inwestycja "będzie sama się finansować".

"Druga propozycja dla tych najbardziej potrzebujących to mieszkania socjalne i komunalne. To niesłychanie istotne, żeby zwiększać ich zasób i deklaruję ze ten zasób zostanie zwiększony do 100 tys. mieszkań" - powiedział Trzaskowski.

Jak dodał, "jeżeli ktoś będzie czekał powyżej roku na mieszkanie socjalne lub komunalne w tym momencie miasto pospieszy z pomocą i będzie się starało załatwić lokal - nawet jeżeli trzeba będzie go wynająć na rynku".

Zgodnie z rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.(PAP)