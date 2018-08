Rzeczniczka firmy Flixbus potwierdziła, że był to autokar tego przedsiębiorstwa. Flixbus regularnie obsługuje trasę Rostock-Berlin. Rzecznik władz okręgu Rostock powiedział, że autokar wiózł 55 pasażerów.

Policja poinformowała, że autokar po zjechaniu z autostrady i wpadnięciu do rowu przewrócił się na bok. Jednego z pasażerów, uwięzionego we wraku, ratownicy musieli wydobyć, używając sprzętu do cięcia karoserii. (PAP)