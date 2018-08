"Skierowaliśmy do Komisji Europejskiej analizy i dokumentację związaną z procesem przejęcia Grupy Lotos. Jest to kolejny już krok przybliżający nas do złożenia finalnego wniosku koncentracyjnego do KE " - powiedział Obajtek.

"Prowadzimy stałe rozmowy z Komisją Europejską. Chcemy udowodnić, że fuzja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji na polskim rynku detalicznym. Nie wiemy, jakie będą ostatecznie zalecenia Komisji Europejskiej. Jesteśmy przygotowani na różne warianty i scenariusze" - dodał.

Zgodnie z zakładanym przez PKN Orlen harmonogramem zgoda Komisji Europejskiej na fuzję Orlenu z Lotosem powinna nastąpić do końca pierwszego półrocza 2019 roku.

Potem, w trzecim kwartale 2019 roku, odbędzie się procedura związana z przejmowaniem Lotosu.

Plany zakładają, że po zgodzie Komisji Europejskiej w pierwszym etapie odbędzie się odkup prawie 33 proc. akcji Lotosu od Skarbu Państwa. W drugim kroku nastąpi wezwanie do progu 66 proc. akcji.

Obajtek ocenia, że fuzja Orlenu z Lotosem przyniesie znaczące efekty synergii zarówno w logistyce i kosztach transportu ropy naftowej i innych produktów, jak i w kosztach funkcjonowania i sile nabywczej połączonych firm.

Obajtek poinformował, że intencją PKN Orlen jest utrzymanie rafinerii w Gdańsku jako odrębnej spółki, tak aby podatki z tej rafinerii zasilały kasę miejscowego samorządu.

"Planujemy też utrzymanie zatrudnienia w Lotosie na dotychczasowym poziomie" - powiedział Obajtek.

W jego ocenie powinno to przekonać tych samorządowców, którzy obawiają się, że połączenie z Orlenem stanowi zagrożenie dla Lotosu i mieszkańców regionu. (PAP Biznes)