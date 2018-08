Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało rejestracji tego napoju na wniosek złożony przez producenta, Annę Sienkiewicz z Czarnej Wsi Kościelnej. Wspólnie z mężem zajmuje się m.in. w gospodarstwie produkcją kiszonek z kapusty i ogórków, wytwarzają też kwas buraczany.

Anna Sienkiewicz powiedziała PAP, że w jej rodzinie produkcją kwasu buraczanego zajmowała się mama, ale wiele rzeczy podpatrzyła też u teściowej. Dodała, że kwas, który zaczęli wytwarzać z mężem w gospodarstwie, cieszy się zainteresowaniem klientów. Zaznaczyła, że kwas wytwarzali kiedyś tylko z myślą o konkursach kulinarnych (kwas był nagrodzony na festiwalu smaków w Liwie na Mazowszu), lokalnych jarmarkach, imprezach kulinarnych, teraz trafia nieco szerzej do klientów.

Sienkiewicz podkreśliła, że kwas buraczany działa wzmacniająco na organizm, wspomaga regulację pracy jelit, jest wskazany np. przy antybiotykoterapii jako naturalny probiotyk. Kwas zawiera też dużo żelaza.

Robi się go w kamionkowym naczyniu, do którego wkłada się umyte, obrane i pokrojone w plastry surowe buraki ćwikłowe, główkę czosnku, liście laurowe i ziele angielskie. Zalewa to przegotowana, wystudzona i odpowiednio osolona woda. Dodaje się też nieco kwasu np. z poprzedniego wytwarzania tego produktu czy np. soku z kiszonych ogórków albo trochę chleba na zakwasie. Buraki kiszą się około tygodnia. Kwas ma kolor czerwony, rubinowo-amarantowy, z widocznym osadem - można przeczytać w opisie produktu na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego w Białymstoku.

Ministerstwo rolnictwa podaje na swojej stronie internetowej - w opisie kwasu buraczanego - że metoda wytwarzania tego produktu była m.in. opisana w "Śpiżarni i zapasach zimowych z 1925 r." autorstwa Marty Norkowskiej. Są też opisy tego produktu np. w wydanej w Łomży "Kuchni polskiej regionalnej. Mazowsze-Kurpie-Podlasie" czy u badacza i pasjonata smaków w regionu - Andrzeja Fiedoruka.

W lutym, ministerstwo rolnictwa wpisało na Listę Produktów Tradycyjnych z województwa podlaskiego buzę, czyli napój z kaszy jaglanej, z dodatkiem rodzynek, cytryny i cukru. Dotychczas z tego regionu na liście znajduje się blisko 70 produktów.

Na Listę Produktów Tradycyjnych trafiają produkty spożywcze i rolne, a także napoje spirytusowe, których właściwości i cechy wynikają ze stosowania tradycyjnych metod wytwarzania, są ponadto elementem dziedzictwa kulturowego regionu, gdzie są produkowane. Według przyjętych zasad za tradycyjne uważa się metody produkcji, które są stosowane od co najmniej 25 lat.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka