Wiceminister Gadomski wyjaśnił, że głównym celem programu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby pracowników zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, w szczególności nowotwory.

"Profilaktyka to najskuteczniejsza i najtańsza metoda leczenia nowotworów. Pozwala obniżyć nie tylko koszty bezpośrednie związane z terapią, ale także koszty pośrednie, wynikające m.in. z absencji chorobowej w pracy pacjentów i ich rodzin" – ocenił Gadomski. Zwrócił uwagę, że w Polsce zbyt mało osób zgłasza się na badania profilaktyczne. Wskazał, że z badań profilaktycznych w w kierunku raka piersi czy raka macicy korzysta od 20 do 25 proc. kobiet. Tymczasem powinno to być przynajmniej 60-70 proc.

Wiceszef resortu wyraził przekonanie, że program "PracoDawcaZdrowia" przyniesie korzyści nie tylko pracownikom w postaci np. wolnego dnia na badania profilaktyczne czy wsparcia aktywności fizycznej. "Będzie on korzystny również dla pracodawców. Nie tylko zmniejszy absencję chorobową pracowników, ale także pozwoli zbudować markę firmy, która dba o zatrudnione w niej osoby. A to jest bardzo ważne na trudnym rynku pracowników" – wskazał.

Program ma charakter konkursu. Firmy, które wezmą w nim udział, będą ubiegały się o certyfikat "PracoDawcaZdrowia". Dla tych, które go zdobędą, nie będzie gratyfikacji finansowych. Certyfikat ma charakter honorowy. Będzie przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy i przedstawiciele związków zawodowych.

O certyfikat mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą "ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy" – wyjaśnia ministerstwo zdrowia.

Aby otrzymać certyfikat, pracodawcy muszą spełnić m.in. następujące warunki: promować aktywny styl życia pracowników, zwalczać palenie tytoniu przez pracowników, wspierać badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań, działać na rzecz ograniczenia stresu pracowników, chronić pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Wnioski konkursowe są od czwartku do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Można je składać w formie elektronicznej lub listownie.(PAP)

autor: Wojciech Kamiński