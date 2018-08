"W zależności od stażu w firmie pracownicy poziomu początkowego otrzymają od 17,5 do 19,5 zł/godzinę, a kierownicy zespołów od 22,5 do 24,5 zł/godzinę, a także premię miesięczną do 15% oraz wiele świadczeń pozapłacowych, w tym program finansujący edukację 'Postaw na Swój Rozwój" - czytamy w komunikacie.

W tym roku firma Amazon przeanalizowała dane prawie 200 innych pracodawców działających w regionach, gdzie funkcjonują jej centra logistyczne. Porównania dotyczyły indywidualnych stawek na podobnych stanowiskach a także świadczeń pozapłacowych, czytamy także.

"Chcemy zapewniać naszym pracownikom konkurencyjne pensje i bardzo atrakcyjne benefity, dlatego w drugim kwartale każdego roku analizujemy informacje dotyczące wynagrodzeń na podobnych stanowiskach we wszystkich lokalizacjach, w których działamy. Następnie ogłaszamy wyniki tych badań w trzecim kwartale i wprowadzamy odpowiednie zmiany w naszym systemie wynagrodzeń. Nieustannie rozwijamy naszą sieć logistyczną w Polsce i poszukujemy utalentowanych osób, które dołączą do naszych zespołów w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Sosnowcu" - powiedział wiceprezes ds. operacyjnych Amazon na Europę Steven Harman, cytowany w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, poza wynagrodzeniem podstawowym osoby zatrudnione w Amazon otrzymują premię pieniężną za frekwencję i produktywność w wysokości do 15%, co oznacza, że pracownik poziomu początkowego z dwuletnim stażem pracy będzie zarabiać miesięcznie nawet ponad 3 700 zł brutto, a kierownik zespołu ponad 4 700 zł brutto.

"Amazon oferuje nie tylko konkurencyjne płace, ale też bardzo atrakcyjne świadczenia, takie jak darmowy transport, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, posiłki za 1 zł oraz innowacyjny program Postaw na Swój Rozwój, dzięki któremu pracownicy otrzymują przez ponad 4 lata dofinansowanie w wysokości do 26 tys. zł na kursy zawodowe i szkolenia"- powiedziała dyrektor HR w polskim oddziale Amazon Marta Dworowska, cytowana w komunikacie.

Nowe stawki wynagrodzeń będą obowiązywać od 1 września 2018. Wszyscy pracownicy sezonowi zatrudnieni w okresie tegorocznego świątecznego szczytu sezonu również zostaną objęci podwyżkami, podkreślono w materiale.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. Obecnie posiada 5 centrów logistyki e-commerce w Poznaniu, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina oraz dwa Wrocławiu.