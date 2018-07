O tym, że o godz. 17 zbiera się zarząd warszawskiego SLD poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka partii Anna Maria Żukowska. Nie chciała jednak przesądzać, jaka w sprawie Celińskiego może zapaść decyzja. "Jak będą jakieś decyzje, to je ogłosimy" - zapowiedziała Żukowska.

Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł w kierownictwie Sojuszu wynika, że stołeczne władze partii mogą w czwartek cofnąć Celińskiemu rekomendację do startu w jesiennych wyborach pod szyldem SLD. "Jest taka możliwość" - powiedział PAP jeden ważnych polityków Sojuszu.

ostatnio w wulgarny sposób zwrócił się na Facebooku do lidera stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i kandydata na prezydenta stolicy Jana Śpiewaka. Jego wpis był reakcją na wcześniejszy post Śpiewaka w sieci, w którym sugerował on, że Celiński ma związki z gen. Marianem Robełkiem, zamieszanym - według szefa WMW - w tzw. aferę reprywatyzacyjną. "Janie Śpiewaku z ciebie po prostu ch... (pisownia - PAP). Do sądu proszę. Nie o słowo. O treść Twojego wpisu" - to fragment postu, który Celiński zamieścił na Facebooku.

Lider WMW uznał, że kandydat SLD przekroczył granice dobrego smaku. "Kampania Celińskiego skończyła się zanim zaczęła" - ocenił Śpiewak.