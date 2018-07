"Udzieliliśmy pomocy Szwecji, ta pomoc jest bardzo wysoko oceniania przez państwo szwedzkie, przez rząd i przez społeczeństwo, ale także przez europejską opinię publiczną. Udzieliliśmy tej pomocy w ramach solidarności europejskiej" – powiedział Zieliński podczas konferencji prasowej w MSWiA.

Zapowiedział, że Polska jest także gotowa, by wysłać strażaków do Grecji.

"Jeżeli chodzi o Grecję, to potrzeba ewentualnej pomocy pojawiła się niedawno. To jest sprawa z dzisiejszego dnia. Jesteśmy gotowi udzielić pomocy Grecji. Państwowa Straż Pożarna taką gotowość wykazuje, ma też potencjał, który można byłoby wykorzystać.(...) To będzie mogło być zrealizowane dopiero wtedy, gdy Grecja potwierdzi taką potrzebę. Na tę chwilę takiego potwierdzenia nie ma. Pozostajemy w gotowości" - mówił wiceszef MSWiA.

Zieliński dodał, że pomoc wysyłana do innych krajów europejskich nie osłabia bezpieczeństwa wewnętrznego i przeciwpożarowego w Polsce.

Prezydent Andrzej Duda poinformował po południu na Twitterze, że rozmawiał w sprawie pomocy Grecji z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim. "Zapewnił mnie przed chwilą, że do Grecji pojadą 2 zespoły modułowe Państwowej Straży Pożarnej (podobne jak te wysłane do Szwecji) celem wsparcia akcji ratunkowo-gaśniczej."

W poniedziałek rząd Grecji uruchomił europejski mechanizm obrony cywilnej, aby prosić o pomoc inne kraje UE; na apele odpowiedziało wiele europejskich państw oraz przedstawiciele instytucji unijnych. Jako pierwsze na prośbę Aten o pomoc odpowiedziały Hiszpania i Cypr - wysłannicy z tych państw pomagają w akcjach ratunkowych i gaszeniu pożarów. Wysłano również sprzęt i środki gaśnicze. Do Grecji dotarła również pomoc z innych krajów.

Na skutek pożarów w pobliżu Aten co najmniej 60 osób zginęło, a 156 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje Polaków - zatonęła łódź, na której była matka z synem ewakuowani z hotelu na terenach zagrożonych pożarem w Grecji.

Tysiące ludzi noc z poniedziałku na wtorek spędziły pod gołym niebem, w samochodach lub w halach sportowych. Paliło się co najmniej 100 domów i 200 pojazdów.