"Śledztwo, które prowadzimy dotyczy zabójstwa nowo narodzonego dziecka przez jego matkę" - powiedziała PAP zastępca prokuratora rejonowego w Suwałkach Krystyna Szóstka.

Do zabójstwa doszło w ubiegłym tygodniu. Kobieta urodziła dziecko poza placówką medyczną. Prokuratura nie udziela informacji, gdzie kobieta rodziła i jak odebrała dziecku życie. W poniedziałek została przeprowadzona sekcja zwłok, ale nie ma jeszcze jej wyników.

"Po porodzie matka trafiła do szpitala. To pozwoliło na ujawnienie, że niedawno urodziła. Informacja ta trafiła więc do policji i prokuratury" - dodała prokurator Szóstka. W poniedziałek prokuratura postawiła 18-latce zarzut zabójstwa nowo narodzonego dziecka.

Podejrzana złożyła wyjaśnienia w prokuraturze i przyznała się do zarzutu. Prokuratura informuje, że kobieta wyraziła skruchę. Prokuratura zastosowała wobec kobiety dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Podejrzanej grozi do 5 lat więzienia.(PAP)

autor: Jacek Buraczewski

edytor: Marcin Kucharzewski