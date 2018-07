Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu mjr Elżbieta Pikor, zatrzymani cudzoziemcy z Erytrei (północno-wschodnia Afryka) to 25-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 25 i 26 lat. Pieszo przekroczyli polsko-ukraińską granicę. Zatrzymano ich w miejscowości Leszczyny niedaleko Przemyśla.

"Cudzoziemcy chcieli dostać się do Unii Europejskiej, aby tam podjąć pracę zarobkową. Wyjaśnili, że od kilku tygodni są w podróży. Z Erytrei udali się do Sudanu, następnie samolotem do Moskwy, potem samochodem do Kijowa i dalej w rejon granicy z Polską" – powiedziała mjr Pikor.

Trwa procedura odesłania ich na Ukrainę.

Rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej podała, że od początku roku na tzw. zielonej granicy na Podkarpaciu zatrzymano około 100 imigrantów, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się do Polski.