Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 421 posłów, przeciw było 7, wstrzymało się 4.

Ustawa jest odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację finansową gminy Ostrowice; tworzy podstawy prawne do zniesienia tej gminy i włączenia jej terytorium do gminy lub gmin sąsiednich bez ponoszenia przez nie ciężarów związanych z obsługą i spłatą zobowiązań likwidowanego podmiotu.

Dług gminy Ostrowice, który na koniec 2017 r. sięgał prawie 47 mln zł, co stanowiło 437 proc. jej dochodu, przejmie Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego. To do wojewody będą mieli się zgłaszać wierzyciele gminy Ostrowice.

Były wójt gminy Ostrowice Wacław M. i była skarbniczka gminy Krystyna K., podejrzani o jej zadłużenie m.in. w parabankach, w listopadzie 2016 r. usłyszeli zarzuty nadużycia i przekroczenia uprawnień, a także nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doprowadzając do wyrządzenia gminie szkody wielkich rozmiarów. Akt oskarżenia trafił w maju do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Proceder działania na szkodę gminy miał trwać od września 2008 r. do 25 października 2016 r. Urzędnicy złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do zarzucanych im czynów, za których popełnienie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.(PAP)

autor: Mariusz Polit

edytor: Dorota Skrobisz