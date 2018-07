Gala finałowa festiwalu odbyła się w hotelu Sheraton w Sopocie. O nagrody główne walczyło 25 ubiegłorocznych spektakli Teatru Telewizji oraz 27 słuchowisk Teatru Polskiego Radia.

Nagrodzonym spektaklem "Inspekcja" miał powrócić do Teatru Telewizji wybitny polski reżyser Grzegorz Królikiewicz. Twórca zmarł 21 września 2017 r. w trakcie przygotowań do przedstawienia. Jego dzieło kontynuował syn i współautor sztuki Jacek Raginis-Królikiewicz.

"Tato: dziękuję. To pierwsze, co mam do powiedzenia. Dziękuję za inspirację, za to, że jestem w ogóle. Jestem twoim najstarszym synem. Wierzę, że tutaj jesteś. Odbieram tę nagrodę również w twoim imieniu. Dziękuję za ten trudny czas współpracy od maja 2017 r., kiedy zaprosiłeś mnie do współpracy nad twoim dawnym tekstem, za zaufanie dla mnie jako też scenarzysty, że potraktowałeś mnie po partnersku, że ten ten tekst zmienił się tak bardzo (...) Jestem wychowany na kinie hollywodzkim, więc myślę, że ten spektakl jest mniej hermetyczny niż planował mój tata" - powiedział odbierając nagrodę Raginis-Królikiewicz.

Oprócz Grand Prix w ramach festiwalu "Dwa Teatry - Sopot 2018" przyznano też nagrody w kilkunastu innych kategoriach.

Nagrodę w kategorii reżyseria spektaklu teatralnego otrzymał Jan Englert za spektakl "Spiskowcy". Z kolei nagrodą za reżyserię słuchowiska "Idę, tylko zimno mi w stopy" uhonorowano Tomasza Mana, który jest także autorem tego słuchowiska.

Nagrodę za najlepszą rolę żeńską w słuchowisku Polskiego Radia otrzymała Anna Seniuk występująca w "Długim życiu", w reżyserii Waldemara Modestowicza.

Najlepsza rola żeńska w spektaklu telewizyjnym przypadły ex aequo Marii Pakulnis za rolę Victorii w spektaklu "Victoria", (reż. Ewa Pytka) oraz Agnieszce Warchulskiej za rolę Gerdy w spektaklu "Alibi" (reż. Łukasz Wylężałek).

Za najlepszego odtwórcę roli męskiej w słuchowisku radiowym uznany został Jerzy Trela, który wystąpił w "Sercu ciemności", "Samotniku w teatrze" oraz "Weselu".

Nagroda aktorska za rolę męską w spektaklu TV przypadła Mariuszowi Bonaszewskiemu za rolę Józefa Piłsudskiego w przedstawieniu "Marszałek" (reż. Krzysztof Lang) oraz rolę Necatora w spektaklu "Spiskowcy" (reż. Jan Englert).

Za zdjęcia do spektakli teatru TV "Spiskowcy" (reż. J. Englert) oraz "Pan Jowialski" (reż. Artur Żmijewski) nagrodę otrzymał Piotr Wojtowicz.

Konkursowe spektakle telewizyjne oceniało jury w składzie: Marek Chowaniec, Jacek Kopciński, Waldemar Krzystek, Michał Kwieciński i Halina Łabonarska. W jury oceniającym słuchowiska radiowe zasiadali natomiast: Krzysztof Babicki, Piotr Mueldner-Nieckowski, Maria Pakulnis, Włodek Pawlik i Wojciech Tomczyk.

Wielkimi Nagrodami Festiwalu „za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Telewizji Polskiej i Teatrze Polskiego Radia” uhonorowani zostali w tym roku Barbara Krafftówna i Franciszek Pieczka.

W trakcie tegorocznych "Dwóch Teatrów" odbył się już po raz trzeci konkurs słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Najlepszym okazało się słuchowisko "Piotruś Pan. Nibylandia", w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz.(PAP)

autor: Robert Pietrzak