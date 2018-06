"W akcie oskarżenia Maciejowi G. zarzucono popełnienie czterech przestępstw. Jedno związane jest z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o wartym prawie 22 miliony złotych przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych" - głosi komunikat Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

Komunikat dodaje, że skierowanie w piątek 29 czerwca br. przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej aktu oskarżenia do sądu to "efekt wszczętego w grudniu 2013 roku przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi śledztwa w sprawie przyjęcia przez Macieja G. korzyści majątkowej w kwocie 91 tysięcy złotych w związku z pełnieniem przez niego funkcji senatora i wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej".

Maciej G. jest senatorem od 2007 roku, obecnie już trzecią kadencję. W grudniu 2017 roku zrzekł się immunitetu w związku z wnioskiem PK o jego uchylenie.