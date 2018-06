Jak zaznaczył Jaki, służba którą pełnią funkcjonariusze Służby Więziennej, jest "absolutnie wyjątkowa" dla Polski.

"Nie bez powodu marszałek Józef Piłsudski jako jedną z pierwszych instytucji w nowo tworzącym się państwie w 1918 r. powołał Straż Więzienną. Dlatego że wiedział, że nie ma bezpieczeństwa państwa polskiego bez Straży Więziennej" - podkreślił. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości, dla obywateli Polski najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Przypomniał, że w ciągu ostatnich kilku lat Służba Więzienna bardzo się zmieniła. "Zrobiliśmy naprawdę wiele, żeby pokazać trud państwa pracy i żeby pokazać, jak ważną jesteście instytucją z punktu widzenia wspólnoty narodowej. To nie tylko pierwsza w historii III RP ustawa modernizacyjna, ale również zmiana systemu szkolenia Służby Więziennej z systemu zawodowego na system profesjonalny. Tworzymy też Wyższą Szkołę Służby Więziennej" - powiedział Jaki.

Dodał, że uruchomiony został także program pracy dla więźniów. "Kiedy 3 lata temu przychodziliśmy do resortu sprawiedliwości, najmniej więźniów w Europie pracowało właśnie w Polsce. Dzisiaj, dzięki ciężkiej państwa pracy, pracuje ponad 80 proc. tych, którzy mogą pracować. To jest państwa zasługa i to jest zadanie, które będzie kontynuowane przez nowych oficerów" - wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości.

Zaznaczył, że rząd dba też o "tradycje Straży Więziennej". "Dlatego właśnie nasza formacja włączyła się i sprawuje najważniejszy wysiłek w tworzeniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To właśnie Służba Więzienna dba dzisiaj, pielęgnuje i przenosi te wartości patriotyczne. (...) Polskie państwo jest z was dumne" - podkreślił Jaki.