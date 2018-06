Jak zaznaczył szef resortu infrastruktury i rozwoju podczas piątkowego spotkania poświęconego wsparciu dla osób niepełnosprawnych i opiekunów, program Dostępność plus jest przedsięwzięciem stabilnym. "Wykorzystujemy nie tylko dostępne środki, ale też, dzięki współpracy z Ministerstwem Finansów, udaje się nam wygenerować nowe środki na realizację tego programu. Do dyspozycji już w tej chwili mamy 23 mld zł. To jest wartość działań, które będą dotyczyły właśnie tego programu i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych" - mówił.

Wsparcie, jak wyjaśnił, ma dotyczyć architektury budynków i przestrzeni (również placów) i transportu - zbiorowego (miejskiego, krajowego) oraz indywidualnego. Ale też obszaru edukacji. "Edukacji zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci, służby zdrowia bez barier" - wyliczał.

"Musimy wejść z tym naszym programem w całe życie społeczne i gospodarcze naszego kraju" - podkreślił. Zaznaczył, że z programu Dostępność Plus skorzystają przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. "To jest nasz główny kierunek. Ale też osoby starsze, kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi, również osoby z małymi dziećmi i bagażem, osoby o nietypowym wzroście" - dodał.

Program ma być prowadzony również w obszarze cyfryzacji. "Zasobów, procesów i usług - zarówno publicznych, jak i prywatnych. Chcielibyśmy, aby usługi były powszechne, mobilne, żeby zapewniały sprawną komunikację" - deklarował.

Kwieciński przypomniał, że szereg inwestycji już zostało dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - np. centrum kongresowe w Katowicach, czy sala koncertowa NOSPR. "Chcemy żeby takich miejsc było więcej" - powiedział. Dodał, że w ramach programu ma ich powstać w kraju tysiąc.

Kwieciński zapowiedział też wprowadzenie ustawowej zasady, "żeby 20 proc. mieszkań, które będą budowane w ramach programu Mieszkanie plus, były to mieszkania w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami".

W ramach realizacji programu, jak mówił, 200 dworców kolejowych ma być w pełni dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. "Chcemy, żeby było dostępnych 100 samorządów, 100 szkół, 100 placówek zdrowotnych, 100 uczelni, 100 placówek kultury" - wyliczył.

Szef MIiR zapowiedział też wprowadzenie programu tanich i częściowo umarzalnych pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych "na dofinansowanie likwidacji już istniejących barier" w budynkach. "Takich jak np. montaż wind, wideofonów, specjalnych podjazdów, specjalnych czujników" - podkreślił.

Według Kwiecińskiego, w ramach tych działań ma być też zapewnione dofinansowanie z PFRON-u na zamianę mieszkania. "Na zamianę takich mieszkań, które by były dostosowane do osób niepełnosprawnych" - podkreślił.

Przy realizacji programu Dostępność plus - jak mówił Kwieciński - ważna jest promocja nowych rozwiązań i technologii. "Po to, żeby usługi, które tutaj zastosujemy, przy wykorzystaniu młodych ludzi, przy wykorzystaniu start-upów, żeby one stały się naszą wizytówką, ale żeby też nasze firmy na tym zarabiały. Skoro kierujemy na to znaczące środki, uważamy, że może to być kolejny bodziec napędowy dla naszej gospodarki" - podkreślił.

Kwieciński zaznaczył jednocześnie, że działania w ramach Dostępność plus będą wprowadzane zarówno na poziomie rządowym, jak i regionalnym. Podkreślił, że jest to program otwarty. "Lista działań, które tu mamy nie jest listą zamkniętą (...) Jak również budżet nie jest budżetem zamkniętym" - zaznaczył.