Piłkarski turniej rozpocznie się w Federacji Rosyjskiej 14 czerwca i potrwa do 15 lipca. W Kaliningradzie odbędą się cztery mecze: 16 czerwca Chorwacja – Nigeria, 22 czerwca Serbia – Szwajcaria, 25 czerwca Hiszpania – Maroko i 28 czerwca Anglia – Belgia.

Jak powiedział PAP Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, polskie służby są w stałym kontakcie z rosyjskimi. Według Rosjan na mecze na stadionie w Kaliningradzie sprzedano 91 tys. biletów.

Do Kaliningradu kibice będą podróżowali nie tylko przez przejścia drogowe, ale także statkami z Gdańska, samolotami i koleją. Będzie wśród nich kilka tysięcy Polaków, ale także kibice spoza kontynentu, w tym Amerykanie i Chińczycy - podają polskie służby. Według przewidywań służb granicznych na każdy mecz w Kaliningradzie przez drogowe przejścia polsko-rosyjskie przejedzie około 5 tys. kibiców. Najwięcej jest spodziewanych na meczu Anglia - Belgia; samych Belgów ma przyjechać dwa tysiące, a Anglików trzy tysiące.

Rzeczniczka warmińsko-mazurskiej straży granicznej Mirosława Aleksandrowicz przypomniała, że zgodnie z procedurami określonymi przez Rosję kibic jadący na mecz musi mieć ważny paszport i FAN-ID, czyli paszport kibica. Tacy podróżni będą mogli od 4 czerwca do 15 lipca wjechać do Rosji bez wiz, ale powinni opuścić Federację Rosyjską do 25 lipca. FAN- ID umożliwia także bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną w Rosji.

Służby graniczne apelują do jadących do Kaliningradu kibiców, by w miarę możliwości stawiali się do odpraw na polsko-rosyjskie przejścia graniczne odpowiednio wcześniej. Co ważne - w dniach meczów wszystkie pasy będą pasami wjazdowymi do Rosji.

Samochody ciężarowe będą kierowane na przejście do Bezled. "Kontaktujemy się z przewoźnikami i apelujemy do nich, by kierowcy tirów wybierali inne terminy przewozu towarów" - powiedział Chudy.

Warmińsko-mazurska straż graniczna przypomina, że na stronie internetowej www.granica.gov.pl podróżni mogą sprawdzić na obrazie z kamer, jakie jest natężenie ruchu na drogach dojazdowych i przejściach granicznych.(PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka