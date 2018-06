W nocy z soboty na niedzielę dostrzeżono łódź z imigrantami w momencie, gdy była bliska zatonięcia na wysokości wybrzeża wilajetu (jednostka administracyjna) Safakis - powiadomił wcześniej resort spraw wewnętrznych Tunezji.

Reuters cytuje lokalne władze, które poinformowały, że na łodzi byli imigranci z Tunezji i obywatele innych państw. Agencja przypomina, że Tunezyjczycy i generalnie Afrykańczycy często ruszają w prowizorycznych łodziach z Tunezji na Sycylię.

Według marcowego raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) drogą morską do Europy w pierwszych 11 tygodniach 2018 roku przybyło niemal 13 tysięcy imigrantów i uchodźców, z czego ok. 47 proc. przybyło do Włoch, a reszta - głównie do Grecji (30 proc.) i Hiszpanii (22 proc.) oraz na Cypr (poniżej 1 proc.). Śmierć w trakcie podróży poniosło w tym okresie 495 osób. (PAP)