Jak podało nbcnews, adwokat Weinsteina Benjamin Brafman powiedział, że producent nie przyzna się do winy i wystąpi z wnioskiem o oddalenie oskarżenia. "Jeśli dojdzie do procesu, oczekujemy uniewinnienia pana Weinsteina" - powiedział Brafman.

Wcześniej w piątek producent filmowy Harvey Weinstein usłyszał przed sądem w Nowym Jorku zarzuty gwałtu i innych przestępstw seksualnych.

Nie ustosunkował się do nich i został zwolniony za kaucją 1 mln dolarów.

Weinstein zgodził się też na elektroniczny monitoring i pozostawanie w granicach stanów Nowy Jork i Connecticut. Musiał oddać paszport.

Ponad 70 kobiet obwinia Weinsteina o nadużycia seksualne, w tym gwałt. Oskarżenia te, o których na jesieni 2017 roku napisały "NYT" i "New Yorker", dały początek akcji i ruchowi #MeToo, wymierzonym przeciwko sprawcom seksualnych napaści, często ważnym postaciom biznesu, świata rozrywki i polityki.

Skandal z udziałem Weinsteina - jednego z najważniejszych producentów filmowych w Hollywood, współzałożyciela studia Miramax i firmy producenckiej Weinstein Co. - zakończył jego karierę. Został on wyrzucony z własnej firmy, a ta później ogłosiła bankructwo. Producent twierdzi, że nigdy nikogo nie zmuszał do seksu.