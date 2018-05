Jako kibic nie znoszę awantur na stadionach – to jasne. Są one zresztą rzadkością (w przeciwieństwie do chamstwa). Ale reakcja wojewody wielkopolskiego, który kazał zamknąć stadion Lecha Poznań na 8 meczów, wzburzyła mnie. Klubów nie należy karać za to, że organizują mecze, których bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od kibiców. To, co się stało podczas meczu Kolejorza z Legią Warszawa, to efekt działania wadliwego systemu, który również toleruje państwo – a nie powinno.