Gronkiewicz-Waltz: Nagradzałam ludzi za pracę i po to, by nie było korupcji

Nagradzałam pracowników urzędu miasta za pracę i po to, by w urzędzie nie było korupcji - powiedziała w piątek prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz odnosząc się do informacji o nagrodach przyznanych w latach 2007-13 urzędnikom zajmującym się reprywatyzacją.