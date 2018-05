Dworczyk został zapytany w radiu RMF FM o sprawę przekazania nagród przez ministrów do Caritasu. "Sprawa jest tak naprawdę zamknięta, dlatego że termin, który był wyznaczony, żeby podjąć tę decyzję i ewentualnie przekazać te środki do Caritasu, minął o północy - to była godzina 24, 15 maja" - powiedział szef KPRM.

"Jestem przekonany, że jeśli nie wszyscy, to niemal wszyscy ministrowie, wiceministrowie, którzy otrzymali te nagrody, dostosowali się do wytycznych kierownictwa partii i je przekazali" - podkreślił Dworczyk.

Na pytanie, czy ktoś sprawdza stan przekazania nagród, odparł: "Była to decyzja władz partyjnych - rząd do tego nic nie ma". "Według mojej wiedzy - która jest wiedzą niepełną i nieszczegółową - wszystkie osoby, które pracują w rządzie Mateusza Morawieckiego przekazały te środki na Caritas" - wskazał Dworczyk.

Zaznaczył jednocześnie, że "w ogóle nie posiada żadnej wiedzy" odnośnie zwrotu nagród przez b. ministrów.

Według szefa Kancelarii Premiera, w sprawie zwrotu nagród będzie oświadczenie rzecznika PiS Beaty Mazurek.