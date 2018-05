Premier w sobotę odwiedza województwo świętokrzyskie. Podczas spotkania z mieszkańcami Jędrzejowa mówił, że rząd zmienia podejście do tych obszarów, które "nurtowały" Polaków; to praca, płaca, mieszkanie, rodzina oraz bezpieczeństwo.

"Praca - bo było jej mało, i była czasami na umowach śmieciowych - krytykowanych zresztą od prawa do lewa. Staramy się, żeby ich było jak najmniej. Podnosimy płacę minimalną. Podnieśliśmy stawkę godzinową znacząco, w takim tempie, w jakim wcześniej nikt nie podnosił. W ślad za tym, podnosi się produktywność polskiej gospodarki, w ślad za tym rosną wynagrodzenia i one rosną szybciej niż w poprzednich latach. Być może ciągle za wolno, ale rosną szybciej" - powiedział Morawiecki.

Jak tłumaczył premier, rząd pracuje nad tym, aby m.in. było jak najwięcej inwestycji i inwestorów. Dodał, że dzięki infrastrukturze, którą rząd chce w woj. świętokrzyskim intensywnie rozwijać, zamierza przyciągać inwestorów.

Szef rządu wskazał, że program Rodzina 500 plus i inne programy społeczne są "bezprecedensowe, nowe i one zmieniły życie, zwłaszcza na wsiach, w powiatach, mniej zasobnych gminach".

Premier mówił też o bezpieczeństwie. "Podpisaliśmy największą umowę o współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. W wymiarze wewnętrznym staramy się odtwarzać posterunki policji. Te posterunki, które zostały zamknięte przez naszych poprzedników - 38 takich było w woj. świętokrzyskim" - powiedział.

"Nadchodzące wybory samorządowe są bardzo ważne, bo dzięki nim wyłonicie państwo najlepszych gospodarzy. Dobry gospodarz w gminie, burmistrz, prezydent czy radny to jest zarówno taki lokalny patriota, ale też menadżer, który zajmuje się swoim powiatem, gminą" - zaznaczył szef rządu.

Premier: Dzięki KAS przekazaliśmy dla potrzebujących i na infrastrukturę ok. 50 mld zł

Dzięki Krajowej Administracji Skarbowej przekazaliśmy dla potrzebujących i na infrastrukturę ok. 50 mld zł; reforma systemu podatkowego zmieniła filozofię działania urzędów skarbowych – wskazał w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

"Reforma systemu podatkowego zmieniła filozofię działania urzędów skarbowych. Chylę czoła przed całą Krajową Administracją Skarbową, bo ona jest autorem tego małego cudu gospodarczego, że przekazaliśmy ludziom najbardziej potrzebującym i na programy infrastrukturalne ok. 50 mld zł - to tyle mniej więcej, ile wynosił cały deficyt budżetowy trzy lata temu" – wskazał szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Jędrzejowa w Świętokrzyskiem.

Premier wyliczał, że środki odzyskano m.in. od mafii VAT-owskich, przestępców podatkowych. "Te działania chcemy kontynuować" – zapowiedział. "Chcemy, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości był rządem dla ludzi, zwłaszcza dla słabszych, a nie dla draństwa, cynizmu, silniejszych. To konsekwentnie realizujemy" - podkreślił szef rządu.

Premier: Program "Dostępność Plus" będzie służył całemu naszemu społeczeństwu

Z kolei podczas spotkania z mieszkańcami Kielc premier mówił o programie "Dostępność Plus". "To jest program, który zaczęliśmy w Ministerstwie Rozwoju jesienią zeszłego roku. Wiosną tego roku przyśpieszyliśmy, a teraz w ramach tego programu włączyliśmy dodatkowe programy dla niepełnosprawnych, dla osób, które rzeczywiście najbardziej los okrutnie potraktował - nie mogą samodzielnie żyć" - wskazał.

Morawiecki przekonywał, że program "Dostępność Plus" będzie służył na pewno całemu naszemu społeczeństwu. "A najbardziej seniorom, słabszym i niepełnosprawnym" - podkreślił premier.

"Chcemy iść dalej. Będziemy oczywiście z każdym kolejnym rokiem o tych osobach pamiętać" - zadeklarował szef rządu.

Rządowy program Dostępność plus jest planowany na lata 2018-2025. Celem działań ma być zapewnienie niezależności życia i podniesienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach czy laskach, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobietom w ciąży i osobom z małymi dziećmi.

Planuje się, że na program Dostępność plus zostanie przeznaczone ponad 23 mld zł - z funduszy unijnych i krajowych oraz z tak zwanych funduszy norweskich i EOG.

Premier: Wybijanie się na silną gospodarczo Polskę, musi kosztować

Reformy będziemy przeprowadzać ze wsparciem społeczeństwa; nie martwcie się o nasze relacje w UE; one są pozytywne. Wybijanie się na silną gospodarczo i suwerenną Polskę musi kosztować; musieliśmy naruszyć szereg grup interesów - powiedział w sobotę w Kielcach premier Mateusz Morawiecki.

"Reformy chcemy przeprowadzać ze wsparciem społeczeństwa, będziemy je przeprowadzać. Nie martwicie się też o nasze relacje w UE; one są pozytywne" - mówił szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Kielc. "Wybijanie się na silną innowacyjne Polskę, na Polskę suwerenną energetycznie, na suwerenną pod wieloma wymiarami, na silną gospodarczo, musi kosztować. Musieliśmy naruszyć szereg potężnych grup interesów" - dodał.

Premier zapewnił, że rząd nie zejdzie "z linii rozwoju, patriotyzmu i dumy z Polski". Przyznał, że zdarzają się "potknięcia", ale - jak powiedział - rząd chce "powstawać i iść do przodu, by budować mądrą i dobrą Polskę".

Szef rządu nawiązał też do programu termomodernizacji budynków mieszkalnych. Podkreślił, że jest on istotny zwłaszcza z punktu widzenia osób mniej zamożnych, ponieważ wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania. Dodał, że przyczyni się on też do zmniejszenia problemu smogu w wielu miastach.

Morawiecki poinformował, że realizacja tego programu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a "rozkręci się" w latach 2019-2021. "Przeznaczymy na to ze środków budżetowych i unijnych 22-23 mld złotych" - podkreślił. Dodał, że program termomodernizacji będzie też finansowany ze środków pochodzących z uszczelnienia systemu podatkowego.

Premier mówił też o tym, jak ważne jest przenoszenia "dużych, ważnych urzędów" do mniejszych ośrodków. Wymienił w tym kontekście budowę laboratorium Głównego Urzędu Miar na terenie woj. świętokrzyskiego. W jego ocenie, takie inwestycje przyczynią się do zmniejszenia emigracji zarobkowej oraz stworzą miejsca pracy również dla lepiej wykształconej kadry.

Morawiecki nawiązał też do twórców kultury związanych z ziemią świętokrzyską: Stefanie Żeromskim, Henryku Sienkiewiczu, Janie Kochanowskim, Witoldzie Gombrowiczu czy Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Dodał, że w regionie tym, powinien powstać "szlak literacki", który powinien być "jednym z najważniejszych na świecie".

Premier zapewniał, że wspieranie kultury to również jeden z priorytetów jego rządu. Dodał, że w ostatnich latach, środki przeznaczane na ten cel wzrosły o 20 proc.