W poniedziałek po południu protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych otrzymali na godz. 13. zaproszenie od minister rodziny Elżbiety Rafalskiej na rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Zaznaczali jednak, że nie mogą opuścić Sejmu, bo już nie będą do niego mogli wrócić, wskazując tym samym, że nie skorzystają z zaproszenia szefowej MRPiPS. Zaprosili minister do Sejmu. Minister zapewniła, że osoby, które opuszczą Sejm na czas rozmów, po ich zakończeniu ponownie zostaną wpuszczone do gmachu parlamentu.

"Bez udziału mediów trwa spotkanie minister Rafalskiej, rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 100 osób. Po spotkaniu minister spotka się z dziennikarzami" - poinformowało PAP ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.