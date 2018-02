"Szczególnie ważne dla mnie jest stanowisko tych, którzy są najważniejszymi interesariuszami świata polskich uczelni: stanowisko studentów. Bardzo cieszę się, że już wcześniej poparcia projektowi udzielił Parlament Studentów RP, a więc oficjalna reprezentacja ogółu polskich studentów. Tym bardziej jest mi miło, że poparcia udziela kolejne ważne środowisko, kolejna bardzo ważna organizacja: Niezależne Zrzeszenie Studentów" - powiedział Gowin podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Z kolei wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Mueller wyraził przekonanie, że projekt nowej ustawy - zwanej Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0 - jest "głęboko prostudencki". Jak stwierdził, Konstytucja dla Nauki "zabezpiecza prawa studenta na poziomie o wiele lepszym niż do tej pory. Chodzi tu przede wszystkim o uczciwe opłaty, uczciwy system stypendialny oraz przede wszystkim możliwość dobrego kształcenia, jeszcze lepszego niż do tej pory, również we współpracy z pracodawcami oraz ścisłą współpracą z badaniami naukowymi" - mówił.

"Kształcenie studentów i budowanie polskich elit to jedno z najważniejszych zadań państwowych" - podkreślił wiceszef resortu nauki. - "Dlatego stworzyliśmy metody tworzenia nowych kierunków studiów, kierunków interdyscyplinarnych oraz praktycznych, które podwyższą jakość polskich dyplomów, które spowodują, że konkurencja na polu międzynarodowym w zakresie kształcenia studentów będzie jeszcze lepsza niż do tej pory."

Mueller dodał, że projekt nowej ustawy poszerza zakres autonomii i swobody organizacyjnej w uczelniach, lecz jednocześnie podwyższa wymagania: "mówimy +działajcie, jak uważacie za słuszne, ale z drugiej strony wymagamy od was efektów+. Do tej pory było inaczej. Mówiliśmy, jak macie działać, ale efekty do końca nie były oceniane, tylko po prostu były sztywne zapisy, przepisy ustawowe, które to regulowały - stwierdził.

Wcześniej w czwartek Gowin zapowiedział, że projekt nowej ustawy jeszcze tego samego dnia zostanie skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Gowin: Rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim o Ustawie 2.0

Wicepremier szef resortu nauki Jarosław Gowin poinformował w czwartek, że rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim o Konstytucji dla Nauki. Jak ocenił minister, spotkanie przebiegło w życzliwej, twórczej atmosferze. Dodał, że pojawiły się pewne różnice zdań, ale są one naturalne.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin pytany o to przez dziennikarzy poinformował, że spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie dotyczyło ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki).

"Spotkanie przebiegało w życzliwej, twórczej atmosferze" - podsumował Gowin. Dodał, że w spotkaniu brał udział wiceminister nauki Piotr Mueller.

"Może on potwierdzić, że przebieg był niezwykle rzeczowy i rozmowa przebiegała w atmosferze wzajemnego zrozumienia" - powiedział wicepremier. Jarosław Gowin dodał, że w rozmowie pojawiła się wprawdzie pewna różnica zdań, ale jak ocenił, "różnica zdań jest czymś naturalnym".

Piotr Muller dodał, że w czasie spotkania "najsilniej wybrzmiewała troska, by nauka i szkolnictwo wyższe się zmieniły w pozytywnym tego słowa znaczeniu".

"Pan prezes Kaczyński wyraźnie powiedział, że zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego są konieczne" - podsumował Mueller.

Gowin zapowiedział, że tuż po konferencji prasowej projekt nowej ustawy zostanie skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.