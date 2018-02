GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł 6,2 pkt w lutym



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiącai wyniósł plus 6,2 pkt (i wzrósł o 8,1 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

" Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 2,3 i 1,6 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się oceny przyszłej i obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 2,4 i 1,4 pkt proc.)." - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca (ale wzrósł o 7,8 pkt r/r) i ukształtował się na poziomie plus 4,2, podano także.

" Na niewielki spadek wartości wskaźnika wpłynęły pogarszające się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki odpowiednio o 2,4 i 0,6 pkt proc.). Wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 2,3 i 0,5 pkt proc.)" - czytamy dalej w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1290 wywiadów w okresie 5-14.02.2018 r. (w tym 73 metodą CATI).

(ISBNews)