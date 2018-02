Wysocki dodał, że w przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mosty-Łódź. „W ofercie spółka zaproponowała cenę prawie 287 mln zł, czas realizacji inwestycji określiła na 34 miesiące i dała 10 lat gwarancji” – zaznaczył.

Jeśli nie będzie odwołań od wyniku przetargu oraz będą pozytywne wyniki kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wówczas podpisana zostanie umowa z wybraną firmą.

Odcinek S19 od węzła Zdziary do węzła Rudnik nad Sanem będzie miał ok. 9 km długości, realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wysocki podkreślił, że okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. „Do czasu realizacji samych robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r.” – dodał.

Odcinek S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem, na który dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią przetargu obejmującego zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe.

Na początku lutego br. dokonano wyboru oferty dla odcinka S19 od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Nisko Południe, a dla odcinka Lasy Janowskie – Zdziary trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo ok. 170 km. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Jacek Ensztein