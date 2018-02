W ramach operacji w Stambule zatrzymano 31 osób. 17 kolejnych domniemanych członków IS ujęto w wyniku obław przeprowadzonych w Ankarze.

Podczas operacji służby skonfiskowały materiały w formacie cyfrowym oraz dokumenty - dodaje agencja.

W ostatnich latach wielu zagranicznych bojowników IS trafiło do Turcji, próbując przedostać się do Syrii i Iraku. Jak podaje Anatolia, w wyniku zamachów, za które odpowiedzialność wzięło na siebie IS, w Turcji zginęło ponad 300 osób. W 2016 roku IS przyznało się do przeprowadzenia zamachu na klub nocny w Stambule; w wyniku którego śmierć poniosło 39 osób.(PAP)