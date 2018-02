"Spotkała mnie bezprecedensowa, brutalna fala hejtu i niesprawiedliwych ataków" - napisała. "Dlatego podjęłam decyzję o rezygnacji z pracy w PKN Orlen".

Spotkała mnie bezprecedensowa, brutalna fala hejtu i niesprawiedliwych ataków. Dlatego podjęłam decyzję o rezygnacji z pracy w PKN Orlen. Oczywiście rezygnuję też z wszelkich przysługujących mi odpraw. Do zobaczenia. — Ewa Bugała (@EwaBugala) 9 lutego 2018

Jak dodała b. dziennikarka TVP Info, rezygnuje również z "wszelkich przysługujących" jej odpraw.

Kilka godzin wcześniej zapowiadała, że jej kompetencje do pracy w spółce potwierdzi jej praca i prosiła o szansę i czas, by mogła się na niej skupić. Odnosiła się do swojego wcześniejszego wpisu, w którym poinformowała, że "działania mające na celu podważenie" jej kompetencji i wizerunku "spotkają się z odpowiednią reakcją" prawników.

Mój poprzedni wpis rzeczywiście mógł zabrzmieć zbyt mocno, ale chodziło o pojawiające się groźby i oszczerstwa pod moim adresem. Kompetencje natomiast potwierdzi moja praca. Proszę zatem Państwa o szansę i czas, żebym mogła się na niej skupić. Do usłyszenia niebawem! — Ewa Bugała (@EwaBugala) 9 lutego 2018

W związku z falą nieprawdziwych informacji na mój temat kieruję do mojego biogramu na oficjalnej stronie @PKN_ORLEN. Działania mające na celu podważenie moich kompetencji i wizerunku spotkają się z odpowiednią reakcją naszych prawników.https://t.co/FCbuk94DFf — Ewa Bugała (@EwaBugala) 9 lutego 2018

Informacja o tym, że Ewa Bugała została dyrektorem Biura Komunikacji Korporacyjnej i rzecznikiem prasowym PKN Orlen pojawiła się w środę. Wcześniej 29-letnia Bugała pracowała jako reporterka, prezenterka i szefowa redakcji serwisów informacyjnych TVP Info.