"W wyniku czynności kontrolnych zatrzymano łącznie 63 cudzoziemców, w tym 62 obywateli Ukrainy i jednego obywatela Mołdawii, którzy zostali zatrudnieni bez wymaganych zezwoleń i umów przez jedną z lubelskich agencji pracy tymczasowej" – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.

Pracownicy z Ukrainy i Mołdawii, których zatrudniała agencja, wykonywali prace fizyczne w jednej z firm na terenie Lublina. Straż Graniczna nie ujawnia innych szczegółów dotyczących nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców.

W związku z nielegalnym wykonywaniem pracy, wobec cudzoziemców Straż Graniczna wydała decyzje administracyjne, nakazujące im opuszczenie terytorium Polski. "Wobec pracodawcy i zatrudnionych przez niego cudzoziemców zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie. Właścicielowi agencji pracy za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom grozi grzywna w wysokości do 30 tys. zł" – dodał Sienicki.

Rzecznik przypomniał, że Straż Graniczna nie tylko prowadzi kontrole legalności zatrudnienia, ale też szkolenia dla osób zainteresowanych tą problematyką. "Takie szkolenie dla pracodawców odbyło się m.in. w ubiegłym tygodniu w Lublinie. Tylko w tych zajęciach szkoleniowych wzięło udział ponad 50 osób" – zaznaczył Sienicki.

Według informacji ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w ostatnich latach systematycznie rośnie. Według szacunkowych danych na koniec 2017 roku wojewodowie wydali pracodawcom ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców z tzw. państw trzecich (spoza UE), czyli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji.

Ponadto w 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, co uprawni ich do pracy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Z tego ok. 1,1 mln oświadczeń dotyczy cudzoziemców z sześciu tzw. państw trzecich.

85 proc. zezwoleń na pracę i 95 proc. zarejestrowanych oświadczeń dotyczy obywateli Ukrainy. (PAP)

autor: Renata Chrzanowska