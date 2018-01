Senat zajmuje się w czwartek nowelą ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych, przewidującą m.in. zwiększenie kar grzywny za niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną do 10 tys. zł za pierwszą nieobecność i do 30 tys. zł za kolejne. Nowela przewiduje też możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

Przed posiedzeniem Patryk Jaki wyraził nadzieję, ze Senat uchwali ustawę w obecnym kształcie i w przeciągu miesiąca komisja weryfikacyjna będzie działać już według zmienionych przepisów. Dodał, że "będzie to tryb szybszy i skuteczniejszy".

Jaki pytany, czy nowelizacja ustawy o komisji jest wymierzona w prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz odpowiedział, że "prawo uchwala się dla wszystkich i jeżeli chodzi o zakres kar to te wysokie kary nie dotyczą wcale osób, które sprawują urzędy w samorządach, tylko dotyczą tzw. czyścicieli kamienic".

Jak zaznaczył, "oczywiście jest podwyższona kara, ale nie aż tak znacząco, dla osób, które nie stawią się przed komisją". "Mamy nie tylko problem z Hanną Gronkiewicz-Waltz, która lekceważy komisję, ale mamy również problem z tzw. czyścicielami kamienic, którzy dzięki reprywatyzacji stali się ludźmi bardzo majętnymi i dotychczasowe 3 tys. zł kary nie robią na nich żadnego wrażenia, po prostu wliczają sobie w koszty prowadzenia firmy" - podkreślił wiceszef MS. Przyznał, że komisja ma obowiązek skutecznego działania. "Nie jestem w stanie wyjaśnić pewnych wątpliwości powstałych na styku właściciel danej nieruchomości - wyrzucani ludzie z kamienic, jeżeli ten człowiek, który wyrzucał nie pojawi się przed komisją" - powiedział wiceminister.

Jego zadaniem ważne jest doprecyzowanie podczas prac w komisji senackiej niejasnego przepisu dot. zasad wykreślania wpisów w księgach wieczystych na skutek decyzji komisji weryfikacyjnej; nabycie nieruchomości w dobrej wierze przesądza, że komisja nie może wnioskować o zmiany w księdze wieczystej nieruchomości.

"Nawet bez tego artykułu jeżeli patrzeć na praktykę działalności komisji, komisja nigdy do tej pory nie skrzywdziła nikogo, kto był osobą trzecią i kupił mieszkanie w zreprywatyzowanej kamienicy i nie miał wiedzy, że to kiedyś pochodziło z reprywatyzacji" - powiedział wiceminister. Dodał, że komisja "koncentruje się na tych ludziach, którzy zarobili nielegalnie na tym procesie".

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.